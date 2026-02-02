快訊／美股 2026 開春翻紅！迪士尼利多出盡重挫 台積電ADR逆勢飆逾3%

財經中心／程正邦報導

儘管今天科技股走勢低迷，台積電ADR卻逆勢飆逾3%。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

美股 2026 年 2 月的第一個交易日（2日）開盤陷入劇烈的多空拉鋸。儘管指標性權值股公布了看似亮眼的財報，但在聯準會（Fed）人事異動的陰影與貴金屬市場「世紀大崩盤」的衝擊下，市場信心顯得相當脆弱。道瓊工業指數早盤雖一度嘗試撐盤，但標普 500 與那斯達克指數則雙雙走軟，不過隨後四大指數在盤中全數翻紅，「V型反轉」反映了市場在 AI 焦慮與宏觀政策轉換間的快速調適。

迪士尼 (DIS)財報出色，但獲利重心位移引疑慮，股價開盤一度重挫7.5%。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

財報勝預期卻遭血洗 迪士尼暴跌 7% 的背後隱憂

娛樂巨頭華特迪士尼（Walt Disney）盤前公布 2026 會計年度首季財報，帳面數據其實相當出色：營收 259.8 億美元與調整後每股盈餘（EPS）1.63 美元皆高於市場預測，串流業務獲利更年增 72%。然而，這份成績單卻未能轉化為股價紅字。

市場目光鎖定在其核心「娛樂事業」的獲利下滑。受累於傳統電視廣告收入持續萎縮，加上影視製作與串流行銷成本激增，該部門獲利大跌逾 30%。此外，隨著傳聞中的新任執行長接班人選明朗化，投資人似乎採取「利多出盡」的操作，導致迪士尼開盤後股價慘遭拋售，一度重挫 7.5%，跌至 104 美元附近，創下近期最大單日跌幅。盤中反彈仍跌近4%。

甲骨文（Oracle）宣布融資500億美元，投入AI雲端建設，股價開低走高。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

甲骨文 500 億美元豪賭 特斯拉人形機器人產線定案

與迪士尼的跌勢不同，軟體巨擘甲骨文（Oracle）展現了強大的 AI 戰略企圖。該公司宣布將透過發債與股權融資，在 2026 年籌資高達 500 億美元，全力擴張雲端基礎設施以滿足 NVIDIA 及 OpenAI 等大客戶的龐大需求。雖然巨額集資計畫初期引發股價稀釋疑慮，但在投資等級評等與 AI 剛需支撐下，甲骨文股價開低走高，逆勢上漲近 2%。

電動車龍頭特斯拉（Tesla）同樣在 AI 領域有大動作。馬斯克宣布第三代人形機器人 Optimus 將於首季亮相，並計畫在 2026 年底前將加州弗里蒙特工廠的 Model S/X 生產線改建為機器人專屬產線，目標年產百萬台。儘管科技願景宏大，但由於產線更迭將犧牲高階車款產能，特斯拉股價盤中仍回檔約 3%。

馬斯克宣布年底前將加州弗里蒙特工廠的 Model S/X 生產線改建為機器人專屬產線，目標年產百萬台，股價仍持續低迷。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

貴金屬「世紀崩盤」續集 華許接掌 Fed 的鷹派陰影

商品市場的震盪則是今日美股承壓的另一主因。受美國總統川普提名鷹派人選華許（Kevin Warsh）接掌聯準會的影響，市場對大幅降息的幻想破滅。黃金與白銀在 1 月底經歷拋物線式暴跌後，今日噩夢延續，金價一度失守每盎司 4,800 美元關卡，白銀更慘跌逾 15%，出現史詩級的去槓桿浪潮。

美元指數（DXY）受此提振升至 96.38 附近，資金從原物料市場撤回美元，進一步加劇了美股盤中的波動性。凱投宏觀等分析機構指出，華許若上任，其抗通膨的堅定立場可能使 2026 年的貨幣環境比預期更為緊縮，這也是科技股在今日普遍走弱的結構性原因。

值得一提的是，在今日科技股普遍走軟的背景下，台積電（TSM）ADR 卻逆勢大漲逾 3%，成為市場關注的焦點。分析指出，相較於輝達（Nvidia）等 AI 晶片設計商，台積電作為全球唯一的頂級晶圓製造代工廠，其本益比（P/E）相對較低。在科技股估值過高引發修正時，資金傾向流入基期相對合理、且獲利極具確定性的台積電 ADR，形成了「資金避風港」效應。

美股 2026 開春報喜！四大指數震盪翻紅，持續上漲。（圖／翻攝自Yahoo!股市）

截至台北時間周二（3日）凌晨近 1 時：

道瓊工業指數上漲 449.85 點或 0.92%，暫報 49,342.32 點。

那斯達克綜合指數上漲 149.36 點或 0.64%，暫報 23,611.18 點。

標普 500 指數上漲 37.23 點或 0.54%，暫報 6,976.26 點。

費半上漲 154.67 點或 1.93%，暫報 8,153.14 點。

台積電 ADR 上漲 3.22% 至每股 341.15 美元。

