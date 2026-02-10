快訊／美超微梁見後來台！豪砸565億投資AI 銀行捧錢排隊「搶著借」

財經中心／師瑞德報導

看好全球AI浪潮與台灣供應鏈的關鍵地位，中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）9日宣布，成功統籌主辦美超微電腦股份有限公司（Super Micro Computer, Inc.；SMCI）旗下全資子公司美超微電腦的聯合授信案。本次聯貸案總金額高達等值17.65億美元，期限最長不逾3年，資金將用於充實營運周轉金，以應對未來高速成長的訂單需求。

有錢還不一定借得到！超額認購1.8倍 銀行團擠破頭

廣告 廣告

本案由中信銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，並攜手東方匯理銀行台北分行共同主辦，在市場上掀起搶購熱潮。儘管國際金融局勢多變，本案仍獲得國內外金融同業熱烈響應，最終吸引共21家銀行參與。在各方踴躍參貸下，超額認購比例接近1.8倍，最終以等值17.65億美元完成簽約，顯示金融機構對於美超微的營運表現、強勁獲利能力以及未來發展前景，給予了真金白銀的高度肯定。

嘉義囝仔變身矽谷大亨 梁見後「台灣之光」榮耀返鄉

SMCI作為全球高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、雲端及邊緣運算伺服器解決方案的領導者，長期深耕綠色運算技術。值得一提的是，SMCI董事長梁見後出身嘉義，在矽谷闖出一片天，成功帶領SMCI躋身國際級科技大廠，被譽為「台灣之光」。隨著全球AI與資料中心需求呈現爆發性成長，SMCI憑藉高度模組化與快速客製化的技術優勢，穩居市場領先地位。此次選擇台灣作為籌資據點，不僅展現對台灣金融市場的高度信任，也象徵其與台灣產業及金融體系深化合作的重要戰略意涵。

國家隊、外資全到齊 21家銀行「豪華陣容」名單曝光

本次銀行團陣容更是星光熠熠，展現金融圈對AI產業的強力支持。除了由中國信託銀行領銜統籌、東方匯理銀行台北分行共同主辦外，參貸行庫涵蓋了公股、民營與外商銀行，包括玉山、台新、彰化、華南、土銀、合庫、一銀、永豐、台企銀、兆豐、安泰、凱基、板信及台中商銀等國內主力銀行；外商方面則有西班牙對外銀行、三菱日聯、法國巴黎、滙豐及東亞銀行等台北分行加入。總計21家金融業者共襄盛舉，為美超微在AI領域的擴張提供最強力的資金後盾。

台灣資金挺AI！中信銀行宣布統籌主辦美超微SMCI在台首件聯貸案，總額高達17.65億美元。由中信與東方匯理領軍，吸引21家銀行瘋搶，超額認購近1.8倍。這筆資金將助攻SMCI擴張AI版圖，也顯示金融圈對「台灣之光」梁見後的高度信心。圖為英特爾執行長陳立武（右1）、美超微共同創辦人、董事長暨執行長梁見後（左1）（圖／翻攝自美超微臉書）

更多三立新聞網報導

狂噴260點！台指期夜盤「貫穿32900」 「抱股過年」妥當了？

投資勝利組名單外洩！大數據認證 這星座+這城市=富到流油

哭哭沒中！威力彩連30摃 下期頭獎更狂13.5億

彩迷瘋傳神技！威力彩「中頭獎變全餐」 揭密獎金炸裂關鍵一招

