快訊／美軍正從中東關鍵基地撤人 預防伊朗攻擊

2021年9月7日，美軍數架C-17「全球霸王」（Globemaster）運輸機停在卡達杜哈的烏代空軍基地。路透社



路透社週三（14日）報導，為了預防伊朗可能發動的攻擊行為，美國官員證實美軍在中東關鍵基地正在撤出人員。

要求匿名的美國官員向路透社表示，這是鑑於區域緊張局勢升溫的預防措施。報導並未指明哪些地方的基地在撤人。

在此之前，一名伊朗高級官員於週三稍早告訴路透社記者，德黑蘭已向託管美國軍隊的中東鄰國發出警告，如果華府發動襲擊，伊朗將打擊在這些中東國家的美國基地。

美軍第五艦隊總部母港在阿曼，就隔著波斯灣與伊朗對視。而在卡達，烏代德空軍基地是美軍在中東最大的軍事基地。

其中，烏代德空軍基地相當有可能是伊朗報復反擊的攻擊重點。路透社週三稍早報導，美軍已經命令烏代德基地的部分人員，在週三之前撤離。

美國有線電視新聞網（CNN）也報導，要求匿名的美國官員證實，已經下定烏岱德基地的部分人員撤離，作為「預防措施」。

