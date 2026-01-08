快訊／美軍活逮馬杜洛！委內瑞拉：這場突襲釀100人死亡

國際中心／彭淇昀報導

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）7日證實，美軍突襲軍事行動已造成至少100人死亡，另據《新華社》報導，死者包括軍人、平民。

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）7日證實，美軍突襲軍事行動已造成至少100人死亡。（圖／翻攝自白宮X）

根據《路透社》報導，委內瑞拉先前未公布死亡人數，軍方僅公布一份23名死者的名單，其中包含5名海軍將領。委國官員表示，馬杜洛安全部隊的大部分人員都遭到冷血殺害，古巴與委內瑞拉政府統計數據顯示，兩國總計有55名軍人殉職。

委內瑞拉內政部長卡貝友指出，馬杜洛妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）與他一起被拘留，在美軍突襲中頭部受傷，而馬杜羅本人腿部受傷。

此外，委內瑞拉內政部長卡貝友週二宣布，委內瑞拉政府將為在襲擊中喪生的軍人舉行一整週的哀悼活動。

