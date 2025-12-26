快訊／美軍重擊「奈及利亞ISIS」 川普證實：強而有力、致命的打擊

國際中心／彭淇昀報導

美國總統川普於美東時間25日宣布，美軍已在奈及利亞西北部對伊斯蘭國（ISIS）恐怖分子發動一場「強而有力且致命的打擊」。

川普宣布，美軍已在奈及利亞西北部對伊斯蘭國（ISIS）恐怖分子發動一場「強而有力且致命的打擊」。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「今晚，在我以三軍統帥身分下達命令後，美國對奈及利亞西北部的ISIS恐怖分子發動了強而致命的打擊。這些恐怖分子長期鎖定並殘忍殺害無辜的基督徒，其暴行程度之高，已是多年來、甚至數個世紀未見。我先前已警告過這些恐怖分子，若不停止屠殺基督徒，必將付出慘痛代價，而今晚，他們真的付出了」。

川普指出，「戰爭部成功執行了多次精準打擊，這種行動只有美國才辦得到。在我的領導下，我們的國家絕不容許激進伊斯蘭恐怖主義坐大。願上帝保佑我們的軍隊，也祝大家聖誕快樂——包括那些被擊斃的恐怖分子；如果他們繼續屠殺基督徒，這樣的人還會有更多」。

