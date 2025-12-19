快訊／美驚爆槍擊案！川普宣布：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

國際中心／彭淇昀報導

美國布朗大學與麻省理工學院日前發生槍擊案，嫌犯以簽證進入美國，且透過「綠卡抽籤計畫」取得永久居留證。對此，美國總統川普下令，將暫停「綠卡樂透」（green card lottery）的綠卡抽籤制度（Diversity Visa Lottery）。

川普下令將暫停「綠卡樂透」的綠卡抽籤制度。（圖／翻攝自The White House）

根據《美聯社》報導，國土安全部長克里斯蒂·諾姆在X平台上發文表示，已依照川普的指示，下令美國公民及移民服務局暫停「綠卡抽籤計畫」，他直呼「這個罪大惡極的人根本不應該被允許進入我們的國家」。

據報導指出，48歲的內維斯．瓦倫特（Neves Valente）涉嫌多起重大槍擊案，包括在美國布朗大學校園內開槍，造成2名學生死亡、9人受傷，另還涉及殺害一名麻省理工學院（MIT）教授。官方指出，瓦倫特已於19日晚間被發現陳屍，死因為自戕槍傷。

根據普羅維登斯警方一名偵探提交的宣誓書指出，瓦倫特早在2000年便以學生簽證身分進入美國，並就讀於布朗大學；不過，他於2001年向校方請假停學。警方表示，直到2017年，瓦倫特才透過「多元移民簽證」（Diversity Immigrant Visa）計畫獲得移民資格，並在數個月後取得美國合法永久居留身分。至於他在停學後至取得簽證之間的動向，目前仍有待釐清。

多元移民簽證計畫由美國國會設立，每年透過抽籤方式發放最多5萬張綠卡，對象為來自美國移民比例較低國家的申請者，其中不少來自非洲。外界分析指出，相關移民政策與案件背景，恐再度引發法律與政治層面的爭議。

