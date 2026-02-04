快訊／美「邊境沙皇」：即日起自明尼蘇達州撤離700名聯邦移民官員

美國「邊境沙皇」霍曼2月4日在明尼阿波利斯舉行記者會，宣布撤離700名聯邦移民官員。美聯社



美國「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）4日宣布，即日自明尼蘇達州撤離700名聯邦移民執法官員。他表示，之所以部分縮減部署，是因為該州的警長表現出「前所未有」的合作。

美聯社報導，目前派駐在明州的聯邦幹員約3000人，霍曼宣布立即撤離700人，因為州及地方政府同意配合，交出被逮捕的移民。

路透社報導，霍曼宣布縮減明州聯邦幹員人數的同時，仍不忘強硬表示：「讓我說清楚，川普總統完全打算在這一任政府期間實現大規模驅逐，移民執法行動將在這個國家的每一天持續進行。川普總統許下了承諾。而我們並未下達與此相反的指示。」

廣告 廣告

美國聯邦幹員本月在明尼蘇達州大城明尼阿波利斯強勢執法追捕移民，過程中槍殺2名美國公民，包括7日死於移民暨海關執法局（ICE）槍下的女子古德，以及24日遭邊境巡邏隊幹員槍殺的護理師普雷蒂，導致民情激憤。

為了避免支持度流失，影響今年期中選舉的共和黨選情，川普將邊境巡邏隊「巡迴指揮官」博維諾（Gregory Bovino）調離明州，改派霍曼前往明州坐鎮指揮。

霍曼上月29日宣布，已要求聯邦移民單位擬定「削減計畫」，減少派駐當地的幹員人數。

更多太報報導

說好的停止攻擊一週呢？阿布達比第二輪會談登場、俄軍朝烏克蘭大舉攻擊

與習近平視訊會談 克宮：普丁接受邀請、今年上半年將訪中

美國知名主播母親遭綁架！家中有血跡、地方電視台收到勒贖信