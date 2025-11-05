快訊／美UPS貨機墜毀陷入烈焰 三名機組員生死未卜

2025年11月4日，美國優比速（UPS）一架貨機在肯塔基州路易維爾國際機場附近墜毀，陷入烈焰。美聯社



美國聯邦航空總署（FAA）證實，優比速（UPS）全球運輸公司一架貨機週二（11/4）在肯塔基州路易維爾市墜毀。UPS已證實，機上共有三名機組員，目前傷亡不明。

有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，失事飛機是一架麥道-11（MD-11）三引擎廣體飛機，在當地時間週二傍晚5時15分自路易維爾（Louisville）起飛，目的地是夏威夷檀香山，但在起飛後不久即墜毀。

英國廣播公司（BBC）報導，UPS已發生聲明，證實這架編號2976的貨機有三名機組員，目前狀況不明。

當地媒體播放的影片顯示，貨機在墜毀後引發熊熊烈焰，濃煙直竄天際。FAA表示，已與國家運輸安全局（NTSB）共同展開調查。

路易維爾市警局表示，已立即派員飛機墜毀事件，並稱現場有傷者，但並未說明人數。

路易維爾國際機場是UPS的全球總部機場UPS Worldport所在地。UPS Worldport佔地約500萬平方英呎（約151萬坪），擁有全球最大的包裹處理設施，每天有1.2萬名員工處理逾200萬個包裹。

CNN指出，墜毀的麥道-11飛機原本由麥道公司（ McDonnell Douglas）製造，波音（Boeing）併購麥道後接續生產，是聯邦快遞（FedEx Express）、漢莎貨運航空（Lufthansa Cargo）、UPS的主要貨機機型。

麥道-11飛機1990年首飛後，曾廣泛用作廣體客機，但因油耗成本過高，而改為貨機用途。波音指出，這架飛機的最大起飛重量可達約63.3萬磅（約287公噸），可攜帶超過3.8萬加侖（約14.4萬公升）燃油。

