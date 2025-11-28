快訊／羽田機場2航「馬桶集體失靈」！7成馬桶無法沖水

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

日本「全球最乾淨機場」的羽田機場，今（28）日一早爆出第2航廈清晨突然發生大規模廁所故障，航廈內近7成的馬桶通通無法沖水，讓準備搭早班機的旅客全部傻眼。

羽田機場今（28）日一早爆出第2航廈清晨突然發生大規模廁所故障，航廈內近7成的馬桶通通無法沖水。（示意圖／unsplash）

根據《每日新聞》報導，羽田機場第2航廈共有約60個廁所點位，日本機場大廈公司表示，今早有將近7成出現「水流不出來」的異常狀況。清晨5點左右，防災中心率先接獲通報，隨後確認大範圍受影響。

報導指出，5年前也曾出現類似的設備故障，目前維修團隊已緊急投入搶修，並同步調查原因，盼能盡快恢復正常，避免影響人潮與動線。

廣告 廣告

英國獨立航空服務評鑑機構Skytrax日前公布2025年度「全球最乾淨機場」排行榜，羽田機場再次奪下全球第一名。而台灣桃園國際機場則是獲得第9名。

英國獨立航空服務評鑑機構Skytrax日前公布2025年度「全球最乾淨機場」排行榜。（圖／翻攝 Skytrax 官網）

更多FTNN新聞網報導

有片／205人空中驚魂！全日空客機爆引擎異常 網曝「高空放油」折返羽田

JR線車站驚現熊跡！69歲警衛上廁所遭襲 緊鄰住宅區

中日航線全取消！ 林氏璧曝中國客接下來改飛「這國」 網哀號：這下人擠人了

