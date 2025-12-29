快訊／翁倩玉驚傳病倒！75歲國寶影后半夜狂吐緊急取消記者會

翁倩玉出席《陽光女子合唱團》首映。李鍾泉攝

75歲國寶級影后翁倩玉相隔47年演出台片《陽光女子合唱團》，近來忙於宣傳，28日晚間出席首映會後，原訂29日要與導演林孝謙、編劇呂安弦一起接受媒體訪問，結果突然身體不適取消。

工作人員指出，翁倩玉昨晚結束活動後，回飯店前狀況都還很好，但凌晨突然開始嘔吐，幾乎沒睡，目前還不確定病因。原本翁倩玉還是希望出席訪問，先提出延後開始時間，但後來經過評估，還是決定讓她多休息，因此取消訪問。



出席首映會時，翁倩玉對於接下這次演出表示：「一定要有好劇本才會回來拍戲。」很擔心自己看到成果之後會哭慘，感嘆：「母親的愛是無限的，但母親的時間是有限的。」對票房有信心，家人目前都在台灣，也已約好要一起到影廳力挺。



