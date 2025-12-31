快訊／習近平發表新年賀詞講話 對台提到「光復節」與統一

習近平出席2025民主生活會發表談話。翻攝新華社



中國國家主席習近平週三（31）晚間發表新年賀詞講話，廣泛談到中國2025達成的經濟、外貿成就，提到2026年是新的五年計畫開局，將進一步深化改革、推進全民共同富裕。在台灣方面，習近平談到今年首度設立「臺灣光復節」，並繼續強調統一勢不可擋。

習近平在賀詞的第三段就先提到說：「這一年，令人難忘的是，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，設立臺灣光復節。」

他說：「國之盛典威武雄壯，勝利榮光永載史冊，激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，凝聚起中華民族偉大復興的磅礡偉力。」這裡提到的應是北京今年9月3日大規模舉行的閱兵典禮。

習近平在後面講說：「港粵澳三地同心同行，令人欣慰。要堅定不移貫徹『一國兩制方針』，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。」

緊接著港澳的一國兩制，習近平談到台灣時就說：「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋！」

在習近平發表新年賀詞前一刻，中共解放軍東部戰區宣布，從29日對台灣發動的「正義使命-2025」軍事演習，已經結束。

19:19發稿

19:28更新

