快訊／老夫妻遭逆子殺害！生前「辛勤賣蔥油餅」畫面曝

夫妻倆生前擺攤畫面曝光。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲區一對販售蔥油餅的老夫妻，昨（18）日被發現在家中遭人砍死，警方懷疑夫妻倆30多歲的無業兒子涉有重嫌，目前全力追緝中。據了解，被害夫婦平時以販售蔥油餅維生，開著一台小貨車在路口擺攤，夫妻倆生前辛勤擺攤的畫面也曝光。

夫妻倆平時開著小貨車從蘆洲到三重擺攤賣蔥油餅，兩人在路邊賣蔥油餅時，忙進忙出的模樣惹人鼻酸，而該攤蔥油餅一份只要25元，是在地知名的銅板美食。除了平日擺攤賣蔥油餅，廖男平日還與陳姓表妹在蘆洲主持神壇，主奉阿立祖、太上老君、觀世音菩薩，每週二、四、六在神壇為信眾服務。

夫妻倆在路邊賣蔥油餅時，忙進忙出的模樣惹人鼻酸。（圖／東森新聞）

全案是因昨日陳姓表妹連續撥打多通電話給67歲廖姓表哥都無人接聽，只聽到屋內傳出手機鈴聲，因此報案請警方協助，警方和鎖匠一起到現場，開門才發現夫妻倆陳屍在內，身上多處刀傷，傷勢相當嚴重，已經明顯死亡。

據了解，廖男17日晚間8時許在宮廟服務完信眾後騎車返家，就遭獨生子持刀攻擊，最終身中24刀，75歲許姓妻子則是身中13刀，夫妻倆倒臥血泊中身亡。案發後警方懷疑獨生子涉有重嫌，循線發現他犯案後騎車逃逸，目前已經掌握行蹤全力追緝。

老夫妻平時擺攤賣蔥油餅。（圖／臉書粉專翁翁旅食空間授權提供）

