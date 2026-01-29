快訊》老柯總召位置不保？蔡其昌宣佈登記幹部：高喊承擔責任

[Newtalk新聞] 立法院明（30日）將迎來本會期最後一次院會，也是民進黨團召開黨團大會改選幹部，現任黨團總召柯建銘任期屆滿，雖已表態將登記連任，但民進黨立委蔡其昌今（29）日下午透過臉書發文表示，近期陸續收到黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在此階段多分擔責任。對於各界的信任與期待，他表示銘記在心並深表感謝，也因此決定登記參選民主進步黨立法院黨團幹部。





蔡其昌在貼文中表示，自己並不是習慣談論位置或角色的人，對他而言，任何工作更像是一段陪伴的過程，無論在什麼崗位，都應該把人民交付的任務做好。也正因如此，面對外界勸進，他坦言思考了相當長的時間。

他指出，民進黨能夠走到今天，是一代代前輩努力與付出的成果，前輩的經驗與堅持都是重要資產，而年輕世代的投入與承擔，則是政黨持續前進的力量。在不同階段，由不同的人在不同位置承擔責任，是自然發展，也值得珍惜。





蔡其昌表示，在各方勸進與鼓勵下，自己選擇站出來登記參選，這個決定並非出於個人競逐，而是希望回應信任與期待，並期盼讓黨內更加團結、形成更大的共識。





他也強調，無論結果如何，都會尊重黨內民主機制，與黨內同志並肩同行，對他而言，最重要的不是個人角色，而是能否一起把國家照顧好，把該做的事情做好。





最後，蔡其昌也提到，當前朝野政治氛圍緊繃，社會承受高度對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不應有距離。若有機會承擔黨團職務，期盼朝野討論能回到制度、回到理性與溝通，並聚焦人民真正關心的議題。

