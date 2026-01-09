快訊／老虎鉗拔牙豪宅虐死人！惡煞臨判前2天突喊「願抄佛經」博同情

記者陳佳鈴／台中報導

主嫌虐殺自己的助理，在豪宅內慘死。兇嫌一路狡辯，不過突然在判刑前兩天說要幫死者抄佛經。（圖／翻攝畫面）

手段凶殘令人髮指，死到臨頭才想抱佛腳？震驚社會的台中七期豪宅虐殺案今（9）日宣判，主嫌劉姓男子夥同3名共犯，對許姓助理施以「十大酷刑」活活虐死。儘管劉男在宣判前兩天，突兀地在法庭上聲稱願「抄寫佛經」來表達悔意，試圖爭取輕判，但國民法官法庭不為所動，認定其惡性重大且泯滅人性，依私行拘禁致死罪重判劉男無期徒刑，其餘同夥則分判12年至13年6月徒刑。

檢警調查，32歲的主嫌劉男曾任台中警六分局警友站副站長，卻知法犯法，因債務糾紛於前年10月夥同友人，將許姓被害人拘禁於豪宅內。眾人手段兇殘程度堪比滿清十大酷刑，不僅拿鐵鎚猛敲死者膝蓋與生殖器、用老虎鉗生拔門牙，甚至以吸塵器管捅入嘴巴猛吸、在傷口上淋烈酒與潑灑辣椒醬。劉男甚至冷血傳訊向友人炫耀：「弟弟被打很慘，門牙被拔光」、「正在請他傷口吃辣椒醬」，視人命如草芥。

庭審期間，檢方播放了令人心碎的蒐證影片，畫面中許男遭鐵鎚重擊痛得淒厲慘叫「救命！」，但劉男等人仍嬉笑施暴。公訴檢察官殷節當庭一度哽咽，痛斥兇嫌將死者當成「折磨的容器」，法醫更證稱死者遺體血液「浮著一層油」，證實是皮下脂肪遭重擊碎裂流入血管，造成嚴重肺脂肪栓塞致死，死前承受了難以想像的劇痛。

最諷刺的是，犯後謊稱自己是刑警、甚至試圖滅證的劉姓主嫌，在審理期間推卸責任，直到本月7日、即宣判前兩天，才突然向法官表示「願意抄寫佛經」。檢方當庭痛批，劉男此舉無非是看準判決在即，才使出「算計減刑的廉價手段」，根本毫無真心悔悟。

台中地院國民法官庭審理後，認同檢方觀點，認為劉男等人長時間以虐待取樂，造成家屬永久傷痛，且犯後態度惡劣，所謂抄經之說更顯矯情，最終裁定主嫌劉男無期徒刑，褫奪公權終身，為這起泯滅人性的慘案畫下司法句點。全案仍可上訴。

