快訊／「老鼠正在跳船！」美財長曝：伊朗高層正秘密將資金轉海外
編譯張渝萍／綜合報導
面對全國性大規模抗議與美國總統川普軍事介入的壓力，德黑蘭政權陷入危機，現在更傳出伊朗高層正在秘密將資金轉到海外！
美財長貝森特（Scott Bessent）稍早接受美新聞台連線訪問時透露，伊朗領導層正把資金轉出伊朗，「老鼠正在逃離這艘船」。
🔥🚨 JUST NOW: Sec. Bessent reveals that Iranian leadership is moving their money OUT of Iran. They are abandoning ship.
"The other thing, as Treasury, which carries out the sanctions, we can see is we are now seeing the rats fleeing the ship!"
"We can see millions, tens of… pic.twitter.com/lB6CeovANK
— The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) January 15, 2026
貝森特在當地時間14日晚接受美國電視台「Newsmax」的節目「Bob Schmitt Tonight」訪問時透露：「另一件事是，作為負責執行制裁的財政部，我們現在看到的是老鼠正在逃離這艘船！」
貝森特指出，伊朗領導層把數百萬、甚至數千萬美元電匯出境，或偷偷帶出國外，「所以他們正在棄船而逃，我們看到這些資金流入世界各地的銀行和金融機構。」
他也誓言將查清這些金流：「我們財政部所做的，就是追蹤資金流向！」
