快訊／耶誕鈴聲響了！ 11月外銷訂單729.2億美元 創歷年單月新高

經濟部統計處今（23）日公布11月外銷訂單為729.2億美元，創歷年單月新高，年增39.5%，為連續第10個月正成長，表現遠超預期。

累計今年1-11月的外銷訂單為6666.5億美元，為歷年同期新高，年增24.2%。

經濟部上個月預計，11月外銷訂單在667億美元至687億美元之間，年增27.6%至31.4%，最終表現遠超預期。

主要貨品方面，11月資訊通信產品接單268億美元，創歷年單月新高，年增69.4%，經濟部表示，主因是人工智慧及雲端產業需求持續旺盛，帶動伺服器、網通產品接單強勁成長；以接自美國增64.3億美元、東協增17.3億美元較多。

11月電子產品接單282.3億美元，也寫歷年同期新高、歷年單月次高，年增47.9%，主因人工智慧及高效能運算等新興應用持續擴張，推升 IC 製造、記憶體、晶片通路等接單成長；以接自美國增35.3億美元、東協增31.4億美元較多。

11月接自美國訂單達284.5億美元，創歷年單月新高，年增56.1%，以資訊通信產品增加64.3億美元或增117.7%較多。

據外銷訂單受查廠商對12月份接單看法，按接單金額計算之動向指數則為50.5，預期12月整體外銷訂單金額將較11月增加。統計處長黃偉傑也表示，今年全年外銷訂單肯定會上7,000億美元，也是首次年度外銷訂單站上7千億美元大關。

