快訊／聖誕夢醒！威力彩連17槓 彩迷：明天乖乖上班

財經中心／師瑞德報導

威力彩今（25）日聖誕夜開獎，頭獎確定未開出，已連續17期槓龜。台彩表示，隨著買氣增溫，預估下期（12/29）頭獎累積金額將上看3.5億元。彩迷雖聖誕夢碎，但也磨刀霍霍準備在跨年前拚一波財富自由。（AI製圖）

聖誕老公公沒來，財神爺也請假！今（25）日是聖誕節，許多民眾滿心期待能對中威力彩頭獎，當作最棒的聖誕禮物，直接原地退休。不過，台灣彩券公司稍早公布開獎結果，頭獎確定「未開出」，這已經是威力彩連續第17期槓龜！不少彩迷看著手中的彩券哀號：「明天還是乖乖上班吧！」

連17槓！獎金越滾越大 下期衝3.5億

雖然今晚沒能誕生億萬富翁，但槓龜也意味著獎金池將持續累積。根據台彩預估，下期（12/29）銷售金額約在0.95億至1.05億元之間，在連槓效應的加持下，下期頭獎累積金額預估將上看3.5億元！

跨年前最後一博？網友嗨喊：年終自己賺

隨著頭獎金額不斷墊高，勢必將掀起新一波的「集資熱潮」。不少網友已經摩拳擦掌，準備在年底前最後一搏，紛紛留言表示：「3.5億我可以」、「連17槓太兇了，下期一定會出」、「年終獎金靠自己賺比較快」。下期開獎時間為下週一（29日），想在2026年來臨前實現財富自由的民眾，還有機會！

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

