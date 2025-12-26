快訊／聖誕老人行情續命！標普衝近7千點大關 「太空黑馬」飆4成滑落

財經中心／程正邦報導

聖誕老人行情續命！每四大指數續創新高，標普衝近7千點大關。（圖／翻攝Yahoo!股市）

華爾街在聖誕長假後回歸，市場情緒依舊沉浸在「聖誕老人漲勢」的喜悅中。美股盤中四大指數呈現狹幅震盪後的緩步推升，標普 500 指數與道瓊工業指數在平盤附近徘徊後，再度嘗試挑戰歷史新高。

在缺乏重磅經濟數據的真空期，今日盤面焦點全落在小型股與特定題材上。航太技術公司 Sidus Space (SIDU) 憑藉擠進美國政府飛彈防禦計畫的重磅利多，開盤一度暴漲近 40%，成為太空板塊中最亮眼的黑馬。即使盤中滑落仍有19.79%的漲幅。

廣告 廣告

今天美股「太空黑馬」Sidus Space飆近4成，表現亮眼，可惜盤中無力滑落。 （圖／翻攝Yahoo!股市）

指數表現：多頭行情溫和延續，高點欲罷不能

截至台灣時間凌晨1時盤中最新數據，美股呈現「科技領跑、金融守成」的態勢：

* 道瓊工業指數： 微跌 88.63 點（或 0.18%），報 48,642.53 點。

* 標普 500 指數： 微跌 3.65 點（或 0.05%），報 6,928.40 點。

* 那斯達克綜合指數： 上漲 2.56 點（或 0.01%），報 23,615.86 點。

* 費城半導體指數： 上漲 17.41 點（或 0.24%），報 7,221.78 點。

分析指出，即便市場對聯準會（Fed）2026 年初降息的預期正在降溫（1 月降息機率已低於 15%），但在企業盈餘強韌與關稅衝擊鈍化的支撐下，資金仍積極卡位「元月效應」。

輝達續漲，帶動半導體族群走勢。（圖／翻攝Yahoo!股市）

個股動態：輝達續強領軍，SIDU 太空夢成真

在權值股方面，人工智慧（AI）霸主 輝達 (NVDA) 依然是多頭總司令，盤中上漲 1.35% 至 191.16 美元，帶動半導體族群走勢；指標股 蘋果 (AAPL) 表現平穩，漲幅約 0.31%。

今日最驚人的表現非 Sidus Space (SIDU) 莫過於此。該公司公告兩大核心利多：

1. 飛彈防禦國家隊： 正式被納入美國政府飛彈防禦合約計畫。

2. 資金到位： 完成 2500 萬美元的公開發行計畫，緩解資金渴求。

受此激勵，SIDU 盤中一度攻上 3.08 美元，漲幅擴大至 40.2%。儘管其市值仍屬「奈米級」，但成功吸引了追逐高風險、高報酬的短線資金進場。

蘋果 (AAPL) 今天也開出紅盤，盤中微漲0.31%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

趨勢分析：2025 年倒數計時，年度漲幅已成定局

回顧 2025 年，儘管 4 月份一度因關稅政策導致那斯達克陷入修正，但在 AI 熱潮與能源轉型的推動下，標普 500 全年漲幅已穩定落在 18% 左右。這是過去 7 年來，大盤第 6 度達成 15% 以上的驚人漲幅。

貴金屬市場亦不遑多讓，黃金期貨今日盤中再度突破高點。在地緣政治風險未解與美元指數疲軟的環境下，防禦型資產與進攻型 AI 股同步走強，形成今年罕見的「股金齊揚」異象。

聖誕節後的這段時間，通常是「量縮價穩」的代表，但在 2025 年這股 AI 狂熱下，連 SIDU 這種小型太空股都能翻江倒海，顯示市場游資依然充沛。不過，投資人需注意 1 月初即將公布的非農就業數據，那才是決定「聖誕老人」何時撤退的關鍵指標。

更多三立新聞網報導

沖繩主權歸誰？小粉紅移花接木影片瘋傳 日政府強硬表態

突破 9 兆日圓！日本防衛預算再創巔峰 北京怒批：軍國主義死灰復燃

中國打壓基督教！「鰲拜」亂入聖誕節 錫安教會爆大規模預防性羈押

隨機攻擊模仿潮？全台網路恐嚇暴增94件 警逮12人、跨年萬人維安

