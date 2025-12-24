快訊／聖誕行情死寂？美股開盤4大指數低迷 「它」逆勢走漲

財經中心／倪譽瑋報導

蘋果執行長大買NIKE股票，有別於漲幅較低的大盤，NIKE一度走漲達4%。（圖／資料照）

今（24）日是平安夜（christmas eve）美股投資人熱切關注聖誕行情（Santa Claus rally）。在個股方面，英特爾先進製程技術面臨質疑危機、Nike有望一轉連日下跌頹勢等，可關注股價波動。今日美股開盤，聖誕行情似乎沒有到來，4大指數暫時在數十點左右波動，英特爾走跌、Nike則亮眼走漲。

本日交易要注意，美股將於美國時間下午1點提前收盤，明（25）日聖誕節，美股為全面休市。在整體消息上，除了聖誕行情（股市上漲機率高）外，美國第三季GDP年化成長率高達4.3%，遠超市場預期，上個交易日4大指數由跌轉漲作收；但聯準會（Fed）看重的通膨指標：個人消費支出（PCE）顯示，第三季PCE年增率2.8%，高於目標的2％。

個股方面，原先輝達有意用英特爾的18A先進製程，來生產自家晶片，如今外媒引述知情人士消息，輝達已暫停製程測試，引發外界對於英特爾技術的疑慮。另外，Nike股價在上週重挫，一度單日暴跌10%，如今交易文件顯示，蘋果執行長庫克（Tim Cook）以平均每股58.97美元購入5萬股Nike股票。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲18.60點或0.04%、標普500指數上漲3.40點或0.05%、那斯達克綜合指數下跌24.04點或0.10%、費城半導體指數上漲13.26點或0.18%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.89美元或0.47%；指標美股蘋果（AAPL）上漲1.99美元或0.73%。另外，英特爾（INTC）上漲0.78美元或2.15%、Nike（NKE）上漲2.52美元或4.39%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

