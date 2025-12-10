快訊／聯準會宣布降息1碼 就業有下行風險、基準利率減至3.5%至3.75%
美國聯邦準備理事會（Fed）的利率決策機構公開市場操作委員會，在經過兩天的會議後，週三（10日）宣布降息0.25個百分點（25個基點，1碼），減至3.5%至3.75%，符合預期，但決策極為分裂。
本次決策是鮑爾擔任聯準會主席以來最為分裂的決策，有權投票的12名理事中，9人支持降息1碼，多達3人反對。
其中，川普9月任命的新科理事米蘭（Stephen Miran）與上次10月的決策會議一樣，要求直接降息0.5個百分點（2碼）。芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee），以及堪薩斯聯邦準備銀行總裁施密德（Jeff Schmid）都認為不該降息。
聯準會的聲明中指出，將會繼續考慮再進一步降息，不過步調可能放慢。聯準會理事目前估計的利率走勢，認為2026年還會有1次0.25個百分點的降息。
聲明中說：「現有指標顯示經濟正以溫和的速度擴張。今年就業增長有所放緩，失業率在9月略有上升。」「通膨……仍處於略高水準。」
聲明中表示，在此情況下，委員會判斷「最近幾個月就業的下行風險有所增加」，因此決議降息1碼。
03:04發稿
03:14更新
