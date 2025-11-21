快訊／聯準會放鴿！美股三大指數齊揚 台積電ADR卻逆勢下跌

財經中心／程正邦報導

聯準會放鴿！美股三大指數齊揚，科技股走勢分歧，費半指數震盪。（圖／翻攝YAHOO!股市）

紐約聯儲威廉斯暗示降息 四大指數一度上漲

在連續經歷科技股拋售和對人工智慧（AI）估值泡沫的擔憂後，美股於今（21）日開盤迎來反彈。扭轉市場情緒的關鍵因素，來自於被視為聯準會（Fed）第三把交椅的紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）釋出的「鴿派」訊號。

威廉斯今日在智利聖地牙哥發表演說，提到勞動市場正在降溫，認為「就業轉弱帶來的風險高於通膨升溫」，並暗示聯準會短期內仍有進一步調整聯邦基金利率目標區間的空間，使政策立場接近中性，有望在達成雙重目標之間維持平衡。

他的談話被市場解讀為聯準會將再度降息的明確訊號，交易員對年底降息的預期大幅提高。根據芝商所 (CME) FedWatch工具顯示，聯準會12月降息一碼（0.25個百分點）的機率已飆升至超過70%，遠高於前一日的39.1%，瞬間打破了市場的低迷氛圍。

iPhone 17大賣，蘋果走勢強勁。（圖／翻攝YAHOO!股市）

美股盤中最新數據：大盤回穩 科技股分歧

受威廉斯談話激勵，美股開盤四大指數一度全面上漲。儘管前一個交易日市場情緒極度震盪，甚至創下自4月關稅衝擊以來最戲劇性的逆轉走勢（標普500指數開盤大漲後收跌），但今日在降息預期的支撐下，大盤走勢呈現回穩，只有費半指數盤中仍跌。

截至發稿時間（台北時間週五 22 日凌晨近1時）美股盤中最新數據如下：

* 道瓊工業指數上漲 280.40點，漲幅約 0.61%。

* 標普 500 指數上漲 22.93點，漲幅約 0.35%。

* 那斯達克綜合指數上漲 25.68點，漲幅約 0.21%。

* 費城半導體指數下跌 74.83點，漲幅約 1.18%。

儘管輝達財報優於市場預期，仍止不住AI股估值過高的疑慮。（圖／翻攝YAHOO!股市）

輝達財報利多未能續航 台積電ADR逆勢下挫逾1.6%

儘管市場情緒回穩，但個別科技股表現卻出現分歧。AI龍頭輝達（NVDA）公布的最新財報中，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期（上季營收暴漲62%），且執行長黃仁勳高喊晶片需求「超標」，但由於市場擔憂AI概念股估值過高，導致資金獲利了結。

在股價連日震盪後，輝達股價今日盤中仍下跌 2.66美元，跌幅約 1.48%。同時，作為全球晶片代工指標的台積電ADR（TSM）也未能受惠於大盤反彈，股價逆勢下跌 4.51美元，跌幅達 1.63%，顯示投資人對於科技股的風險警惕情緒尚未完全消除。

蘋果（AAPL）則相對強勁，盤中上漲 4.38美元，漲幅約 1.65%。

此外，美國政府關門而延遲的9月非農就業報告也在稍早出爐，新增就業11.9萬人，遠超道瓊預期的5萬人，但失業率同步升至4.4%，與威廉斯判斷的「勞動市場降溫」趨勢一致。高盛集團分析師指出，儘管輝達財報優異，但未能帶來期盼中的「風險解除」信號，顯示交易員仍急於構築防線，避免進一步損失。

台積電ADR（TSM）未能受惠於大盤反彈，股價盤中持續震盪。（圖／翻攝YAHOO!股市）

