快訊／聯發科條款？避免績優股再被抓去關！金管會將「縮短禁閉期」

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財經中心／師瑞德報導

隨著台股大盤強勢攻上四萬點，市場交易熱絡推動千金股遍地開花，連聯發科等績優權值股也曾意外被列為「處置股」，引發市場對交易機制僵化的質疑。為此，金管會今日向立法院財委會提出檢討報告，針對現行「注意股票」與「處置制度」訂出三階段改革藍圖，力求在市場秩序與流動性間取得平衡。

市場規模大幅躍升 預警標準亟待與時俱進

金管會盤點市場結構發現，截至今年五月底，台股千元以上高價股已攀升至約五十檔，日均成交量更逼近兆元水準，數據與一百一十三年台股兩萬點時相比有顯著增長。

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面對市場格局的劇變，現行機制顯得力有未逮，績優股常因交易量大而誤觸處置門檻。金管會已定調短期目標，要求證交所與櫃買中心配合股價升幅重新規劃警示標準，並明確表態將研議縮短現行「關禁閉」的處置時間，以確保市場運作更具彈性。

廣納國際制度趨勢 通盤檢討保障投資權益

針對中長期規劃，金管會強調將採取更細緻的改革步伐。不僅會持續蒐集全球資本市場的發展趨勢，更將廣納專家學者、投資人及業者意見，針對「公布注意」與「處置制度」的合理性進行全盤體檢。目標是在維持市場效率與交割安全的前提下，讓監管機制更貼合當前的市場生態，確保制度調整能兼顧保障投資人與提升市場活力的雙重需求。

借鏡國際監管經驗 防範異常兼顧市場效率

金管會說明，處置機制在穩定市場秩序與提醒風險上仍有其必要性。觀察南韓、日本、泰國與馬來西亞等國，皆設有類似的警示與處置手段，透過資訊揭露及延長撮合時間等機制，預防交易風險蔓延。

我國將持續借鏡國際經驗，在維護交易安全的前提下，透過制度優化降低不必要的干預，確保股市在紅盤漲升、綠盤調整的常態中，依然能保有健康的流動性與韌性。

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