快訊／聯結車行進中！車頭「突然竄火」燒成大火球 現場畫面曝光

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市中壢區中園路今（12日）發生聯結車火燒車。（圖／翻攝自內壢大小事）

下班民眾注意！桃園市中壢區中園路今（12日）下午4時21分許，一輛行進間的聯結車車頭突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，整個車頭瞬間陷入火海，所幸駕駛及時逃生，無人傷亡，不過由於剛好在下班的尖峰時間，後方車輛也都不敢強行通過，消防局獲報後也到場搶救，起火原因有待釐清。

現場一度影響國道一號南下往中壢方向交通。中壢警分局接獲消防單位通報後，立即派員趕赴現場處置，迅速啟動交通疏導與應變機制。

中壢警分局表示，該聯結車車頭不明原因起火燃燒，警方第一時間趕往現場，由中福派出所所長李舜程率3名員警實施交通管制，分局立即透過警廣及「友桃交訊網」CMS即時發布路況與替代道路資訊及啟動「交通快打」，迅速引導用路人改道行駛，降低回堵情形。

現場火勢已於16時58分由消防單位撲滅，並已聯繫拖車拖離車輛及清潔隊處理現場油漬及車體殘渣，駕駛59歲林男未造成人員傷亡。詳細起火原因仍待火調單位進一步釐清。

