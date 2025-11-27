快訊／聲東擊西 輝達Cover黃仁勳現身台灣證據曝

財經中心／廖珪如報導

輝達早上官網還放上黃仁勳與三隻愛犬在家過感恩節影片，未料人卻出現在台灣。（圖／翻攝自NVIDIA Robotics網站）

感恩節之際，輝達執行長黃仁勳今（27）日意外現身台北街頭被媒體主管捕獲其身影，也有網友發文指出，用餐時遇到他本人。據「三立集團」掌握，他人正在四平街挑選蜜餞，目前尚不知黃仁勳此行是何時抵達台北，但外界猜測他可能因為擔心張忠謀的身體而抵達台灣探視。

有趣的是，輝達粉專之一「NVIDIA Robotics」今早晨還發出感恩節影片，黃仁勳在美國家中與三隻愛犬共度感恩節，他們名字曝光。包括「Kuma」、「GUS」、「MOMO」，黃仁勳還慈愛地說「爸爸媽媽幫你們準備了禮物」。

就在大家好生羨慕AI霸總與愛犬共度感恩節的溫馨時光，黃仁勳本人居然移動到千里之外的台灣挑蜜餞，輝達「聲東擊西」策略再次奏效。

感恩節期間，輝達執行長黃仁勳悄現台北四平街，被民眾捕捉挑選蜜餞畫面，引發熱議。此行時間未明，外界猜測與探望張忠謀有關。黃近年多次親訪台灣，展現親民與在地連結。（圖／網友郭冗冗授權提供，未經同意請勿轉載）

