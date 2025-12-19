快訊／「聽到爆炸聲..味道很嗆」北捷M8出口疑遭丟煙霧彈！乘客慌逃 1人已無生命跡象

台北捷運板南線台北車站M8出口附近，今日傍晚疑似煙霧彈爆炸，民眾緊急疏散，北捷及警方迅速到場處理，列車運行短暫受影響。（Threads網友lesleygdgd提供）

恐怖！台北捷運今（19日）傍晚板南線台北車站M8出口附近，約下午5點多傳出疑似煙霧彈爆炸，現場民眾慌忙撤離，引發恐慌。北捷公司與警方迅速應對，受影響月台列車一度暫停停靠，目前煙霧已散，受傷民眾送醫治療，詳細原因仍待調查。

北捷遭丟煙霧彈？當時現場狀況如何？

據目擊者表示，當時正靠近M8出口時，突然聽到類似爆炸聲響，並伴隨濃烈氣味，「味道很嗆，大家都往出口跑」。火警警報隨即響起，乘客迅速疏散。北捷公司指出，板南線M7、M8出口外確有民眾投擲煙霧彈，目前已知有1名民眾遭受波及無生命跡象。

捷運列車運行是否受影響？

因煙霧影響，板南線台北車站月台部分列車依SOP暫停停靠，以保障乘客安全。隨後煙霧散去，列車運行已恢復正常。北捷提醒民眾，目前車站各出口安全，呼籲搭乘民眾保持警覺並依現場指示行動。

