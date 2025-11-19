快訊／胡瓜《大集合》坐氣球襲胸籃籃遭炎上！民視：會剪掉不播出

記者蔡維歆／台北報導

胡瓜玩坐氣球遊戲不小心摸到籃籃胸部，引起爭議。（圖／資料照）

綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位昨發聲明道歉，如今民視副總許念台也回應：「這段遊戲單元會做修剪，不會有類似襲胸的畫面播出。」

胡瓜賣力地來回跑、抓住籃籃肩膀坐爆她大腿上的氣球，讓她嚇得花容失色。（圖／資料照）

有民眾在Threads投訴指出，前天錄影現場發現胡瓜親自上陣與籃籃玩招牌遊戲「投懷送抱」，籃籃坐在椅子讓胡瓜坐身上抱著的氣球，該網友PO出截圖發現胡瓜玩遊戲過程中，原本要抓住籃籃肩膀的手，不小心下滑摸到籃籃胸部。畫面曝光後引起批評：「不管女坐男還是男坐女都超級難看，這種低級遊戲到底好看在哪?」、「女生一定很反感又不敢表現出來」，但也有網友緩頰：「這一看就知道不是故意的，要摸也是私底下潛規則摸，誰跟你檯面上摸啊」、「這麼久的節目，現在才一堆聖母跳出來」。

對此製作單位昨事後回覆：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」如今民視副總許念台今也回應表示會剪掉該段畫面，不會有類似襲胸的片段播出。

