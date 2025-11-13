快訊／胡釋安認了借粿粿暫住！3點聲明澄清：已請她搬離

胡釋安發布3點聲明澄清粿粿借住一事。（圖／翻攝自胡釋安IG）





男星范姜彥豐上月控訴妻子粿粿與王子婚內出軌，消息延燒多日，近日又爆出胡釋安讓粿粿借住家中，暗中幫助粿粿、王子偷情，對此，胡釋安稍早也發布3點聲明，坦認曾在不知情的狀況下借粿粿暫住，並透過范姜彥豐得知真相後，「已立即請其搬離並停止任何協助」。

胡釋安稍早在IG發布律師聲明表示，「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。 走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。」提及自己當時是基於與粿粿的友情，在她告知需要空間「處理離婚事宜並冷静」，且范姜彥豐知情的前提下才同意借住。

胡釋安曬出律師聲明澄清包庇粿粿、王子婚外情。（圖／翻攝自胡釋安IG）

胡釋安提到，在提供協助時，僅知道粿粿與范姜彥豐正在處理婚姻問題，對於婚外情毫不知情，「本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖」，且在得知粿粿婚外情一事後，也立即請她搬離住處並停止任何協助，強調自己是在「不知情」的狀況下被牽連，而非外界臆測的知情包庇。

對於近期部分媒體及網路針對本人涉及江瑋琳女士與范姜彥豐先生問婚姻之不實報導及臆測，已嚴重損害本人之名譽，特此發表嚴正聲明如下：

一、本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情，在被告知其需要空間「處理離婚事宜並冷静」，且其配偶范姜彥豐先生知情之前提下，經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。



二、本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜彥豐才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請其搬離並停止任何協助。



三、在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明。請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臆測、影射或渲染報導，並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理。



