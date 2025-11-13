快訊／胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明

娛樂中心／徐詩詠報導

藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。





針對外界點名，胡釋安在IG發文指出：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。走到今日的局面，我也深深感到十分難過可惜。相關事件應回歸至當事者，希望外界給予足夠空間🙏讓事情得以妥善處理落幕。」





快訊／胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！發3點聲明切割喊「這事」

胡釋安聲明提到，確實有讓粿粿借住自家。（圖／翻攝胡釋安IG）

胡釋安聲明全文：



對於近期部分媒體及網路針對本人涉及江瑋琳女士與范姜彥豐先生閒婚姻之不實報導及臆測，已嚴重損害本人之名譽



特此發表嚴正聲明如下：

一、本人當時基於與友人江瑋琳女士的友情，在被告知其需要空問「處理離婚事宜並冷靜」，經告知其配偶范姜彥豐先生，在范姜先生知情，並經本人女友同意後，短暫提供本人與女友同住之居所作為江女士暫時住處。本人於提供協助時，僅知悉雙方正在處理婚姻問題，當時對於有關婚外情等毫不知情。



二、本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。本人是在事後經透過范姜先生告知才得知婚外情等，並在知悉後也已立即請江瑋琳女士搬離並停止任何協助。



三、在此事件中，本人是在不知情下被牽連。對於外界無根據地指控本人「知情包庇」，除嚴重違反事實外也損害本人名譽。本人謹此聲明，請所有媒體、網路平台及網友停止對本人一切不實臉測、影射或渲染報導，並停止侵害本人名譽。之後如果再有媒體為本人任何捕風捉影之不實報導，本人都將蒐證並交由律師處理。



聲明人：胡釋安

律師：江皇樺律歸









