快訊／臉書大當機！多人帳號被登出 網傻眼：以為被盜

今晚間9點多左右，臉書突然發生大當機情況，有許多人帳號都被登出，嘗試登入也都失敗。（翻攝自臉書網站）

今（12）日晚間9點多左右，臉書突然發生大當機情況，有許多人帳號都被登出，嘗試登入也都失敗，就連透過「忘記密碼」功能也無法正常跳轉頁面，僅顯示「Sorry, something went wrong.」（抱歉，發生了一些問題）。

臉書大當機發生後，有許多網友在Threads傻眼留言，「我也是 以為被盜！嚇死人～」「大規模災情」「我也是！！突然被登出了」「原來不只我有此情況，還以為帳號被盜了」「我也是，手機重開也不行。」

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