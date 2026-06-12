快訊／臉書晚間驚傳災情 meta AI證實：真的當機了
今（12）日晚間臉書（facebook）驚傳大當機，根據downdetector網站顯示，台灣時間21時40分左右有高達289筆回報當機的訊息。
《EBC東森新聞》好奇詢問meta AI，對此meta AI回覆證實「是，臉書現在當機中。截至今天 6/12，全球用戶回報大量連線問題，過去1小時就有111次故障報告，很多人被登出或無法留言按讚。台灣這邊也有店家反應「Fb大當機，直接被登出」。
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