快訊／臉書、IG大當機！META AI證實 全球用戶哀號

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生活中心／賴俊佑報導

社群平台Facebook、IG今晚大當機。(圖／Pixabay）

社群平台Facebook(臉書)今晚大當機，手機無法登入查看內容，電腦僅顯示「抱歉，出了點問題」的提示，多位網友在其他平台回報無法登入臉書，部分網友也表示IG無法更新內容或傳送訊息，另外Threads 私訊功能也無法使用。

另有網友詢問META AI臉書當機原因，META AI僅表示官方還沒說明原因，不過台灣、香港災情最嚴重。

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