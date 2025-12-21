快訊／至少10死 南非爆大規模槍擊案

南非約翰尼斯堡發生槍擊事件，造成至少10人喪命。槍手身分與犯案動機待進一步釐清。





南非約翰尼斯堡發生槍擊事件，造成至少10人喪命。槍手身分與犯案動機待進一步釐清。法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外於21日凌晨發生重大槍擊事件，至少12名槍手在街頭開火掃射，造成至少10人死亡、10人受傷。警方已全面展開追緝行動。

警方指出，事件發生於豪登省（Gauteng）貝克斯達爾（Bekkersdal）鎮區，時間約為凌晨1時，地點距離約翰尼斯堡西南方約40公里。

根據南非警方在社群平台X發布的聲明，約12名身分不明的嫌犯，分乘一輛白色廂型車及一輛銀色轎車，對當地一家酒吧顧客開槍掃射，並在逃離現場時持續進行無差別射擊。

廣告 廣告

豪登省警方發言人穆里迪利（Brigadier Brenda Muridili）向法新社表示，目前已確認10人死亡，但死者的身分與背景仍在釐清中，「目前尚未掌握受害者的詳細資料。」

警方進一步說明，槍擊地點鄰近一處酒館或非正式酒吧，該區位於南非主要金礦帶附近，長期存在貧困與治安惡化問題。傷者已全數送往醫院接受治療。

警方也指出，事發地點涉及非法販售酒精飲品，但目前仍無法確認犯案動機，亦尚未公布是否與幫派或其他犯罪活動有關。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

甩不掉搭訕男！英國22歲女 地鐵車廂內遭惡狼性侵

京都列車撞車起火！ 580位乘客平安、小客車駕駛亡

日本北海道連3震！半小時內狂搖最大震度3

