快訊／與普丁視訊會面完畢！習近平「再與川普通話」

國際中心／倪譽瑋報導

今（4）日中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）視訊會面；如今最新消息指出，習近平與普丁會面完後，再跟美國總統川普（Donald Trump）通話。

此前，習近平才剛與普丁完成視訊會晤。習近平表示，願與普丁「在這充滿美好寓意的一天，共同擘畫中俄關係新的藍圖」。普丁表示，立春萬物復甦，俄中關係也將蓬勃發展。據俄羅斯衛星通訊社報導，普丁與習近平在視訊會晤中總結了2024年的合作成果，並規劃了雙邊關係發展的新藍圖。新華社報導提到，習近平與普丁還就「共同關心的國際和地區熱點問題」深入交換了意見。

另據《路透社》報導，至於川普方面，習近平與川普通了電話，預計川普4月訪問中國，除此之外，白宮方面尚未對此事作出回應。中國官方媒體也未提供更多有關此通話的細節。

