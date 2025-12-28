快訊／與瑪麗蓮夢露齊名！法國傳奇「性感小猫」碧姬芭杜去世 享耆壽91歲

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

法國一代性感女神、被暱稱為「性感小猫」的碧姬芭杜（Brigitte Bardot） 傳出辭世消息，享耆壽91歲。碧姬芭杜基金會於28日證實死訊。碧姬芭杜與瑪麗蓮・夢露並列為西方流行文化的性感象徵，被視為性解放時代的重要代表人物之一。

碧姬芭杜出生於巴黎，少女時期即因獨特氣質受到時尚雜誌《ELLE》青睞，踏入演藝圈。1952年，她在電影《浪海情姝》中以比基尼造型亮相，迅速引發話題，讓比基尼成為流行文化的一部分，改變當時對女性身體的保守想像。

1956年，她在《上帝創造女人》中大膽又自然的演出紅遍歐美，與瑪麗蓮・夢露並列為西方流行文化的性感象徵，被視為性解放時代的重要代表人物之一。碧姬芭杜在事業巔峰之際選擇淡出演藝圈，轉而投入動物保護與公共議題，她在1986年成立「碧姬芭杜基金會」（Fondation Brigitte Bardot），長期投入反皮草、反獵捕、反動物實驗等公益活動。

