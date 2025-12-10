快訊／與男友吵架喝茫墜樓！台中女「慘摔2樓平台」…全身疼痛送醫

記者吳泊萱／台中報導

台中市北屯區發生墜樓意外，今日（10日）清晨6時許，一名30歲李姓女子因與男友吵架後，情緒不佳借酒澆愁，竟從住家3樓陽台摔落至2樓社區造景平台。警消獲報到場時，女子自稱全身多處疼痛，幸好經送醫治療無生命危險，目前警方正在釐清事故發生原因。

台中市消防局於今日清晨6時9分獲報，北屯區環太東路一處社區發生墜樓意外，一名30歲女子倒臥在2樓社區造景平台，立即出動2車6人到場救援。消防隊到場後，因女子四肢無力，只好使用繩索吊掛方式，將女子移往地面安全處。

據了解，李女因與男友吵架，情緒不佳，在家飲酒後，不慎從3樓陽台摔落2樓社區造景平台，因全身多處疼痛被送往醫救治，幸好無生命危險。

