快訊／舒華美夢成真！i-dle明年3月確定唱進大巨蛋 2026全新巡演啟動

舒華（右）將帶著i-dle成員唱進大巨蛋。翻攝FB@i-dle 아이들

韓國人氣女團i-dle確定明年3月7日唱進大巨蛋！先前《鏡報》掌握獨家消息，i-dle已在準備明年全新巡演，並敲定將直攻殿堂級場地「台北大巨蛋」，據i-dle今（3日）早正式官宣，全新巡演將從2月21日在首爾開跑，接著陸續唱至台北、曼谷、墨爾本、雪梨、新加坡、橫濱及香港等地。台北場敲定3月7日在大巨蛋開唱。

i-dle由小娟領軍薇娟、Minnie、雨琦及舒華組成，由於成員舒華是「桃園女兒」，出道7年來總是心心念念著台灣Neverland（粉絲名），除了2023年曾來台出席《2023超級巨星紅白藝能大賞》，陪台灣歌迷迎新年，也曾訪台參與拼盤演唱會；去年10月她們首度唱進台北小巨蛋，當時也因票房太好加場，共辦了3場演出，3天共吸引3萬人朝聖，當時TWICE台灣成員子瑜的媽媽也是座上賓。

廣告 廣告

i-dle去年10月在小巨蛋連唱3天，每天演出都獻上不同驚喜，舒華不僅與中國成員雨琦組成「野生姊妹」翻唱S.H.E的〈Super Star〉，安可時全員更合唱韋禮安的情歌〈如果可以〉，當時舒華便許願下次來台北能唱進「大巨蛋」，如今確定美夢成真。台灣主辦方KKLIVE Taiwan也已轉發演唱會消息。

i-dle宣布明年全新巡演場次。翻攝FB@i-dle 아이들

而舒華的閨密子瑜所屬的TWICE也已確定3月21、22日將首度在台北大巨蛋開唱，門票已從昨天（2日）起分三階段開售，明將在拓元售票系統全面開賣。



回到原文

更多鏡報報導

被爆鬧翻許光漢、遭章廣辰忽視 張軒睿不忍了！爆氣白底黑字回應11字

陳都靈驚傳將遭「獻祭」 粉絲見「不在了」嚇壞！被刪留言急喊：快通知她家人

500萬巨債從天而降！王俐人遭日料店廚師詐騙 行騙手法曝光