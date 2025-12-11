快訊／艋舺大拜拜釀憾事 35歲男「看熱鬧」突倒地不治

青山宮遶境發生憾事，一名男子突倒地後送醫宣告不治。顏凱勗攝

台北市萬華區青山宮今日（11日）舉行170週年遶境活動，吸引大量民眾前往觀賞。未料下午約15時許，一名35歲男子與家人從新北市到萬華「看熱鬧」，在人群中突因不明原因倒地，家屬和民眾見狀立即通報救護。

救護人員到場後立刻將男子送醫急救，但最終仍宣告不治。警方表示，男子是否本身患有慢性疾病，或另有其他因素導致猝倒，仍需進一步調查與相驗釐清確切死因。

熱鬧的遶境活動意外傳出憾事，也讓現場民眾感到震驚。警方呼籲參與大型活動時，若有身體不適應立即休息並尋求協助，避免類似事件發生。

