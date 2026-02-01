快訊／艾卡拉茲擊退喬科維奇奪澳網冠軍 締造史上最年輕「生涯全滿貫」

球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）澳網奪冠，成為史上最年輕生涯全滿貫選手。（翻攝IG）

2026年澳洲網球公開賽男單決賽，由手握10座澳網金盃的38歲老將喬科維奇（Novak Djokovic）對決22歲球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），喬科維奇雖先以6比2拿下首盤，但後續艾卡拉茲6比2、6比3、7比5連拿三盤，艾卡拉茲拿下生涯首座澳網金盃。

喬科維奇4強時對決尋求衛冕的辛納（Jannik Sinner），展現強大抗壓性，儘管辛納狂轟26記Ace球，但關鍵時刻喬科維奇就是能保住發球局，全場化解16個破發點，雙方打滿5盤，由喬科維奇帶走勝利，挺進決賽。

至於艾卡拉茲4強時儘管遇到腿部不適，但最終在長達5小時27分鐘的大戰下，擊退德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）挺進決賽，續寫個人澳網最佳紀錄。

男單決賽今下午登場，喬科維奇開局手感極佳，率先破掉艾卡拉茲發球局，首盤輕鬆以6比2拿下。

不過進入第二盤，喬科維奇非受迫性失誤暴增來到11個，讓艾卡拉茲2度破掉發球局，艾卡拉茲狀況回升，以6比2拿回一盤。

第三盤，艾卡拉茲再度連破2個喬科維奇的發球局，6比3拿下第三盤；第四盤艾卡拉茲最後成功破發成功，以7比5帶走勝利，順利拿下澳網冠軍，也是他生涯第一個澳網冠軍，並完成生涯全滿貫，締造史上最年輕全滿貫新猷。

