快訊／芬普尼毒蛋又外流！200籃毒蛋流向曝光…3.2萬顆超標毒蛋已下肚

記者吳泊萱／台中報導

彰化芬普尼毒蛋又外流，3.2萬顆問題雞蛋已被消費者吃下肚。（圖／台中市府提供）

彰化「文雅畜牧場」芬普尼毒蛋風波持續延燒，台中市府於10日針對4家曾販售「文雅畜牧場」蛋品的業者進行採樣稽查，怎料昨日（14日）採檢結果出爐，發現其中一家「龍忠蛋行」仍販售來自文雅畜牧場的蛋品，且芬普尼代謝物仍舊超標，稽查人員當場要求下架回收，並通報彰化縣府。對此，彰化縣府強調，封存在場內的蛋品依法須全數銷毀，目前全案已移送檢調追究相關責任。

台中市食安處表示，台中於11月7日接獲跨縣市通報後，開始進行預防性下架工作，並持續督促4家相關業者下架回收。11月10日食安處派員前往梧棲區的龍忠蛋行稽查，發現業者曾在11月9日向文雅畜牧場進貨籃蛋，食安處為求謹慎立即進行抽驗。11月14日晚間採檢結果出爐，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05ppm，高於殘留容許量標準0.01ppm，與規定不符。

食安處指出，龍忠蛋品行9日向文雅畜牧場進貨200籃蛋、共4萬顆雞蛋，重約4000台斤，目前已下架回收38籃（760台斤），其餘3萬2400顆蛋品已分售給散客及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，且均已全數用罄。

目前食安處已連夜通報彰化縣政府相關單位，釐清相關蛋品是否有流向其他下游業者。至於文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。

彰化縣動防所表示，文雅畜牧場自11月5日起進入移動管制，依規定場內封存的蛋品依法必須全數銷毀，目前全案已移送檢調追究相關責任。食安署則強調該批問題雞蛋經查驗，保鮮日期為11月26日，回推時間應屬文雅畜牧場在11月6日生產批次，明顯是移動管制期間內違規出售。



