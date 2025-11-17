快訊／芬普尼毒蛋把關現漏洞！彰化縣府認錯將懲處追究相關人員

記者陳佳鈴／彰化報導

彰化縣府表示，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。(圖／翻攝畫面)

台中市「龍忠蛋行」10 日遭抽驗發現其產品含有源自彰化文雅畜牧場的芬普尼殘留雞蛋，已經驗出毒蛋為何還流出？究竟問題蛋是畜牧場在移動管制期間非法私自出貨，還是因 8 日解除管制後，蛋農誤認能恢復販售而流入市場？彰化地檢署表示，將再次傳喚畜牧場負責人及相關人員，而縣府則承諾將全面檢討程序並追究相關責任。

事件起於 11 月 5 日，彰化縣衛生局接獲通報，指文雅畜牧場雞蛋含有芬普尼殘留。動物防疫所隔日即啟動「移動管制」，限制雞蛋與雞隻不得出場，並採集十顆蛋品送驗。然而，11 月 7 日中央複檢結果卻顯示「未檢出」，成為後續風暴的關鍵轉折。動防所根據《動物用藥品管理法》程序，於 8 日下午解除移動管制，僅短短兩天的限制便告終止。

解除後不到 24 小時，畜牧場即於 9 日上午再度出貨，這批雞蛋隨後流向台中「龍忠蛋行」。台中市食安處 10 日稽查時發現籃裝蛋新品項，檢驗後確認含有芬普尼代謝物且超標，證實問題蛋再次進入市面。

動防所表示，依規定畜主須取得解除管制的正式證明文件方可銷售。至於牧場是否於管制期間違規出貨，相關責任仍待檢調調查釐清。

彰化縣農業處長郭至善表示，目前封存雞蛋已被列為證物，該批雞蛋業經檢察官同意可以進行銷毁工作，銷毁前須需進行採樣流程，每日採樣保存，以備日後查驗 。

縣府進一步表示，將於接獲銷毀公文後會立即進行約25萬顆封存蛋的銷毀工作；銷毁過程會有檢調及農政單位共同清點數量並押運監督銷毁。本次芬普尼蛋事件，有關抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。

