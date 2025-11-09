快訊／「芬普尼毒蛋」流入高雄…衛生局攔截失敗：開罰大全聯消極不通知

記者簡榮良／高雄報導

走了非洲豬瘟，出現毒蛋疑雲！高雄市衛生局今（9）日公布，上個月大全聯從彰化縣進貨的3種蛋品「芬普尼」含量超標，分別為四季巨蛋、初卵頭窩蛋、悠活鮮蛋，總計242盒；7日衛生局攔截失敗，已賣剩31盒，民眾恐全吃下肚。衛生局鍋推大全聯未依指示主動積極通知消費者，將開罰6萬以上2億元以下罰鍰。

芬普尼毒蛋242盒，7日衛生局攔截失敗，已賣剩31盒，民眾恐全吃下肚。（圖／翻攝畫面）

高雄衛生局7日接獲彰化縣衛生局通知，該縣有3品項蛋品含有不得檢出動物用藥成份「芬普尼」超標流向高雄，當天隨即派員至進貨商全聯實業股份有限公司所屬鳳山分公司稽查。

經查業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分的四季巨蛋（白殼）14盒(效期114/11/21)、初卵頭窩蛋（白殼）28盒(效期114/11/21)、悠活鮮蛋（白殼）200盒(效期114/11/11)。稽查當天現場僅剩餘四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒及悠活鮮蛋3盒，當場即要求 業者下架，並主動通知購入該批產品消費者。

衛生局指控大全聯消極不主動通知消費者。（圖／翻攝畫面）

但衛生局於昨（8）日接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，將依違反《食品安全衛生管理法》 第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業股份有限公司裁罰新臺幣6萬以上2億元以下罰鍰。

也提醒購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

「芬普尼」是一種殺蟲劑，雖然不會立即中毒，但慢性攝取可能對肝臟、腎臟和甲狀腺造成損傷。

