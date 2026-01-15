快訊／花蓮光復洪災釀19死！鄉長林清水遭檢當庭逮捕、聲押禁見

花蓮縣光復鄉長林清水。取自花蓮縣光復鄉公所網站



花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流重創下游光復鄉，釀成19死、5失蹤，花蓮地檢署為釐清鄉公所是否疏散不力，昨天一早發動搜索，並帶回鄉長林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人偵訊，經檢方複訊後，今早（15日）當庭逮捕林清水，並向地院聲押禁見，其餘3人諭令交保或限制住居。

花蓮縣光復鄉去年9月23日因馬太鞍溪堰塞湖導致重大災情，滾滾泥水淹沒光復市區，不僅許多人無家可歸，甚至造成19人死亡，迄今還有5人下落不明。由於堰塞湖溢流在監控過程中多次發出警報，卻仍有民眾指控並未收到通知，引發各界質疑是否在疏散執行過程中有疏失。

花蓮地檢署為釐清負責疏散的鄉公所有無善盡職務，14日上午7時許發動大規模搜索，搜索範圍包括鄉長林清水住處、光復鄉公所等，並帶回鄉長林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人偵訊，全案朝過失致死、廢弛職位等罪偵辦。

經過檢方複訊後，今天上午諭令張源寶20萬交保；王詠濬15萬元交保，限制住居、出境出海；前承辦員曾女請回、限制住居、出海出境；其中，鄉長林清水則遭檢方認定有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭將林逮捕，並向花蓮地院聲請羈押禁見。

