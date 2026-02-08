快訊／花蓮回憶少一味！32年「包心粉圓」震撼熄燈 網淚喊不敢置信

生活中心／綜合報導

花蓮甜點地圖再缺一角！在地深耕32個年頭、陪伴無數花蓮人成長的知名老店「花蓮包心粉圓」，於今（8）日無預警貼出歇業公告，正式宣告退休。消息一出，隨即被轉貼至臉書粉專「花蓮最速報」，瞬間引發網路熱議，大批老饕與在地鄉親湧入留言區哀號，直呼不敢置信。

老闆娘真情告白！旅程到了該休息的時候

針對突如其來的歇業決定，業者在店門口張貼的公告中感性透露，這並非一時興起，而是經過長期的深思熟慮。公告寫道：「這段旅程，慢慢走到了可以休息的時候。」老闆表示，過去30多年來將歲月奉獻給這間店，如今決定停下腳步，將未來的時間留給自己與生活，好好沉澱休息。儘管萬般不捨，仍決定在今日為這段長達32年的經營歲月畫下句點。

網友刷一排淚海 嘆「煉乳滋味成絕響」

歇業消息在臉書粉專「花蓮最速報」曝光後，短短時間內便湧入大量留言，字裡行間充滿了震驚與惋惜。許多網友紛紛標記親友，不敢相信記憶中的味道就此消失。網友陳米粒崩潰留言：「天啊！我的童年」；死忠顧客也難過表示：「喔～不！每每回花蓮必吃的耶」。

更有資深老饕細數必點清單，網友感嘆：「我會懷念他的煉乳包心粉圓冰，滿滿牛奶味」；也有人感性寫下：「從少年時期吃到中年大叔的老味道，以後吃不到了，祝福闆娘，好好休息。」這些留言不僅道出了對美食的眷戀，更見證了這間老店如何跨越世代，串聯起花蓮人的集體記憶。

市區街景再變遷 在地人感嘆「只剩招租廣告」

除了對美食的不捨，老店的熄燈也引發了民眾對花蓮市區商業環境的討論。面對曾經熱鬧的街頭如今再少一間指標性名店，網友不禁感慨：「現在來花蓮市區不是逛街！而是來看哪一個店面招租的創意比較新鮮。」一語道盡了對商圈變遷的無奈。

儘管也有網友提出疑問：「花蓮店家不會真的只賣觀光客而已吧？當地居民都不喝？」但絕大多數的留言仍是一面倒的感謝與祝福。這間走過32年的老字號，雖然在今日拉下鐵門，但那份獨特的甜蜜滋味與人情溫度，已深深烙印在每一位曾造訪的食客心中，成為花蓮城市歷史中不可抹滅的一頁。

震撼花蓮！32年名店「包心粉圓」今宣布退休歇業。老闆公告「旅程到了該休息的時候」，引發網友哀號。老饕淚崩「從學生吃到當爸媽」、「童年回憶沒了」，感嘆熟悉滋味成絕響。（圖／翻攝自花蓮包心粉圓Threads帳號）

