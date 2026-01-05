快訊／花蓮民宅大火！火勢猛烈延燒連棟鄰居 民眾急抱神像倉惶逃生

社會中心／綜合報導不滿車輛長期停放，竟然砸車洩憤！台北市中山區一名房仲，不滿物件前方，被一輛自小客車長期停放，導致他沒有辦法帶看房子，竟然趁著下班經過時，多次砸車，把車子砸到如同廢棄車輛。5號凌晨，他還把自己的車開來，堵在巷口，遭到員警開單，結果房仲加碼指控，在管束過程中，被員警打傷。男子手裡拿著手機，一邊大聲咆哮，一邊錄影，直指眼前這輛車體嚴重凹陷、擋風玻璃全碎的銀色自小客車，明明就像報廢車，卻停在巷子裡，浪費停車空間。原來這名男子，是轎車前這一棟房屋的房仲，他指控這條巷弄，並沒有劃設紅黃線，卻被警方開妨礙通行，更指控警方對他說，先開單，再去申訴。房仲鄭先生表示，他說我沒有辦法讓它出來，他給我開了單，但並不是這樣子啊，我根本就沒有擋到他的路啊，我停這邊，怎麼可能擋到他的車。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／民視新聞）事發在台北市中山區，松江路的巷子裡。一名鄭姓房仲，受高齡90多歲的屋主委託賣房。不料，這棟房子的前方，有一輛銀色轎車，就停在房子的正門口，一停就是1年半。鄭姓房仲心生不滿，下班時經過，常常會過來砸車，去年還因為跳上車搞破壞，他還指控，之前員警獲報前來時，在管束過程中，將他打傷。週一凌晨，鄭姓男子再自己的車開來，要證明這輛自小客車，有佔據道路的嫌疑，卻遭到警方開單。中山警分局長春派出所副所長簡世裕表示，114年11月下旬，(鄭男)期間有飲酒踩踏車輛之行徑，經員警到場制止後，鄭男仍不斷對在場員警叫囂，並作勢進逼，警方遂依法對其施予管束。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／翻攝畫面）根據了解，銀色轎車停的地方，屬於私人土地，警方無權干涉。房仲沒有妥善處理相關糾紛，下場就是必須為自己的行為，付出代價。原文出處：物件前停車長達1年半！ 房仲無法帶看房憤而砸車 更多民視新聞報導黃子佼涉兒少法獲判緩刑 高院裁定延長境管8個月「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台元旦酒醉失控! 男闖超商亂砸推倒貨架 店家求償6萬提告

民視影音 ・ 4 小時前 ・ 14