快訊／花蓮豐濱台11線3車連環撞 小貨車側翻駕駛傷重不治

今（12）日上午8時50分左右，台11線花蓮縣豐濱鄉39公里路段發生一起嚴重車禍，涉及拖板車、小貨車及自小客車共三輛車，事故現場車輛嚴重受損，小貨車側翻卡在路邊水溝，零件散落一地，造成交通一度中斷。

警方與消防人員於9時15分獲報趕抵現場，發現小貨車駕駛受困車中，經確認已明顯死亡，現場情況慘烈。

初步調查顯示，南向北行駛的拖板車疑似偏離車道，車尾掃到北向南行駛的小貨車，隨後一輛自小客車又從後方追撞，釀成三車連環事故。

三名駕駛皆為男性，56歲黃姓小貨車駕駛當場身亡；42歲拖板車駕駛黃男及61歲自小客車駕駛潘男並無明顯傷勢，已自行脫困。

警方目前已封鎖現場進行勘驗，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。



