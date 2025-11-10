快訊／花蓮象鼻隧道驚傳意外！女遊客遭大浪捲走 搶救不治

花蓮縣象鼻隧道下方海灘9日上午發生溺水意外，一團16名遊客前往戲水，其中1名女性不慎遭大浪捲入海中，現場民眾見狀急報警求助，海巡與消防單位獲報後緊急展開搜救，最終在空勤直升機協助下尋獲該名女子，但送醫後仍不幸宣告不治。

花蓮縣消防局表示，今日上午11時08分接獲通報，指象鼻隧道下方海灘有女遊客遭浪捲走，立即出動和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共派出4車、6名警消、4名義消及1架無人機前往現場。由於現場浪勢強勁、視線不良，搜救困難，後續由海巡署出動無人機定位溺者位置，並請空勤總隊直升機支援。

直升機於中午12時45分吊掛女子上岸，並在12時55分降落德興棒球場，隨即送醫急救，惟仍於下午1時30分宣告不治。

另外，同行的4名遊客也一度受困於下方約50公尺深的海灘，救難人員以繩索垂降方式協助脫困，於12時48分順利上岸，經包紮處理後無大礙，交由海巡人員後續協助。

警方與相關單位目前正釐清整起事故的詳細經過，也提醒民眾近日東部沿岸浪況不穩，前往觀浪或戲水務必注意安全，避免靠近危險海域。



