快訊／花蓮近海地震！專家分析：小心規模5以上餘震

中央氣象署提醒民眾近期要留意規模5以上的地震發生可能。（圖／東森新聞）





中央氣象署針對今（8）日晚間19:24，花蓮近海發生規模5.7的地震開記者會說明。氣象署中央地震中心主任吳健富表示，這次的地震是極淺層地震，因此造成附近有比較高的震度，根據中央氣象署研判，因為這是規模中型的地震，之後三天內民眾還是要注意規模5到5.5的餘震發生，民眾還是需要做好防震準備。

地震專家郭鎧紋受訪時提到，1天之內有3次地震並不罕見，但若是5天沒有地震發生才需要注意。郭鎧紋也提醒，規模6的地震間距大約是100天，台灣上一次發生規模6的地震是在8月27日，距今已有103天，按照過去觀測的平均間距，近期民眾還是要留意規模6地震發生的可能。

