快訊／花蓮馬太鞍溪又有堰塞湖！ 水量、溢流時間估算中

原馬太鞍堰塞湖的下方，又出現一個堰塞湖。（圖／林保署花蓮分署提供）

花蓮馬太鞍溪今（13）日又再傳出新的堰塞湖出現！林業保育署花蓮分署指出，今日清晨人員透過無人機空拍，觀察原本位於馬太鞍溪上游的堰塞湖變化，未料發現下方溢流口約300公尺處形成一處新的堰塞湖，疑似是今清晨土石崩落形成，但擔心後續可能引發溢流危險，因此建請地方政府維持紅色警戒。

林保署花蓮分署提醒，河床施工的重機具先行撤離，並呼籲下游萬榮、鳳林、光復警戒範圍民眾配合撤離，目前正在估算堰塞湖水量與溢流時間。

林保署花蓮分署長黃群策指出，研判應是凌晨2時53分左右右岸主體不穩定，發生土石崩塌形成堵塞，因此才出現新湖，目前湖體水量仍在持續累積當中。

