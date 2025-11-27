快訊／花蓮「華東垃圾場」又傳火警！烈焰濃煙、臭味漫天 最新畫面曝

社會中心／彭淇昀報導

花蓮市華東垃圾掩埋場又釀大火！今（27）日下午16時41分左右，花蓮市美崙地區「華東垃圾掩埋場」內的垃圾廢棄物突起火燃燒，花蓮縣消防局接獲報案後，立刻派遣鄰近分隊趕到現場，航空消防隊也出動消防車用高壓水柱朝火場灌救，不過受到東北季風強勁影響射水範圍，目前只能初步，控制外圍火勢，目前尚未傳出人員傷亡，起火原因仍有待釐清。此外，花蓮縣政府也緊急提醒民眾，暫時緊閉門窗，且環保局也已啟動空氣監測程序。

花蓮「華東垃圾掩埋場」短短2個多月內同一個掩埋場一燒再燒，這次又在同一側起火。（圖／翻攝畫面）

今（27）日下午16時41分左右，花蓮市美崙地區「華東垃圾掩埋場」內的垃圾廢棄物突起火燃燒，這次起火位置跟上次燃燒的位置一樣，就在靠海那一側，現場冒出大量濃煙，在花蓮市區好幾公里外，都能看得到。

事實上，「華東垃圾掩埋場」從8月至今已燒了好幾次，8月開始傳出沼氣外洩狀況；9月又連續2度自燃起火；10月16日中午再度悶燒，短短2個多月內同一個掩埋場一燒再燒，這次又在同一側起火。

花蓮縣消防局接獲報案，便立刻派遣鄰近分隊趕到現場，航空消防隊也出動消防車，用高壓水柱朝火場灌救，不過東北季風強勁，風勢影響射水範圍，目前只能初步控制外圍火勢。地面消防隊人員也在場內山坡佈設水線，徒步往高處推進，試圖射水滅掉垃圾堆內部火勢，但場內廢棄物目前都還在持續燃燒。

消防隊人員在場內山坡佈設水線，徒步往高處推進，試圖射水滅掉垃圾堆內部火勢，但場內廢棄物目前都還在持續燃燒。（圖／翻攝畫面）

由於燃燒的是垃圾廢棄物，現場瀰漫惡臭，濃煙不斷往外竄，附近居民都能聞到味道，擔心空氣品質受影響，相關單位也緊急呼籲花蓮市、吉安一帶民眾，先暫時緊閉門窗，出門記得戴口罩。

消防人員持續監控火勢，並協調市公所、環保單位了解起火原因，是否又和沼氣外洩或垃圾堆置過量有關，確切起火原因還有待進一步調查釐清。

