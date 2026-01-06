快訊／花蓮F-16夜航墜機！飛官辛柏毅跳傘逃生 國防部回應了

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

花蓮空軍基地今（6）日晚間驚傳一起飛安意外，一名辛姓飛官駕駛編號6700的F-16戰機進行例行性夜間航訓任務，行經花蓮外海時突失去聯繫，且雷達光點也自螢幕上消失。據悉，上尉辛柏毅在失事後緊急做出決策，啟動彈射座椅跳傘逃生，目前在海上漂流等待救援，由於目前氣溫相當低，軍方已啟動緊急搜救機制，全力展開海空搜尋。

花蓮空軍基地今（6）日晚間驚傳一起飛安意外，國防部於稍早回應了。（圖／IDF經國號授權提供）

對此飛安意外，國防部今日晚間表示，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛一架F-16單座戰機，於晚間6時17分自花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，直到7時29分許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

此外，據中央社報導，空勤第一大隊第三隊長趙強表示，黑鷹直升機已抵達豐濱海面目標區開始搜救，但目前海象狀況不明朗，最高陣風可達到8級，海浪有中浪，增添搜救難度，目前已先於C-130投放照明彈。

